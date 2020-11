Die Mainzer Firma BioNTech will mit ihrem amerikanischen Partner Pfizer die Zulassung eines Corona-Impfstoffs in der kommenden Woche beantragen. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin, Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), hat die Arbeit des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens gelobt. Im SWR sagte sie: "Das macht stolz. Wir sind dankbar dafür, dass BioNTech gemeinsam mit Pfizer so voranmarschiert ist. Es ist wirklich ein Meilenstein und es wird in der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie eine riesengroße Rolle spielen." Wie der Impfstoff verteilt werden soll, erklärt Bätzing-Lichtenthäler im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.