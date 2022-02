Baerbock in Nahost: Keine Aussicht auf Konfliktlösung

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat in den vergangenen Tagen bei Besuchen in Israel und im Westjordanland für eine Zwei-Staaten-Lösung des Nahost-Konflikts geworben. Damit ist sie nicht die erste Spitzenpolitikerin, die versucht, Bewegung in die Friedensverhandlungen zu bringen. Stephan Stetter, Professor für Internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität der Bundeswehr München hat mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern gesprochen. Stetter glaubt, dass Baerbocks Strategie kurzfristig nicht zum Ziel führe, sie sei aber trotzdem auf dem richtigen Weg.