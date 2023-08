Baerbock gestrandet: Pannenserie bei Regierungsfliegern geht weiter

Es ist schon wieder passiert: Ein Flugzeug der Bundesregierung musste außerplanmäßig zwischenlanden. Diesmal hat eine Panne Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) gezwungen, in Abu Dhabi zwischenzulanden. Eigentlich war sie auf dem Weg nach Australien. Da werden Erinnerungen an die Pannenserie der Flugbereitschaft in den vergangenen Jahren wach: Vor Baerbock hatte es auch ihren Amtsvorgänger Heiko Maas (SPD), Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Olaf Scholz (SPD), damals noch Finanzminister, getroffen. Im SWR Aktuell-Interview spricht Luftfahrtexperte Andreas Spaeth von einem “Sündenregister der Flugbereitschaft”: “Die Liste von Pleiten, Pech und Pannen ist endlos. Das gibt es in keinem anderen Land der Welt.” Aber was machen die Regierungen anderer Länder besser - Stichwort Air Force One in den USA? Darauf gibt der Experte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex eine Antwort.