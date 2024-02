Baerbocks Drohnen-Zwischenfall: "Eine Macht-Demonstration"

Eigentlich war der Besuch von Bundesaußenministerin Baerbock in der Ukraine schon fast vorbei, da wurde es plötzlich hektisch. Drohnen-Alarm, Rückzug und Flucht in gepanzerten Fahrzeugen. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, nannte den Zwischenfall im SWR "eine Machtdemonstration" Putins. Es sei in erster Linie darum gegangen, der Ukraine und auch der Außenministerin zu zeigen, dass Russland überall in dem Land und jederzeit angreifen kann.

Schuldenbremse und Taurus-Lieferungen

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich erklärt Schmid außerdem seine Haltung zu Taurus-Lieferungen an Kyjiw und warum er die Schuldenbremse erneut überprüfen lassen will.