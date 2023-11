per Mail teilen

Ein Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften will in Baden-Württemberg junge Erwachsene ohne Berufsabschluss für eine Ausbildung gewinnen. Im SWR sagte die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut (CDU) dazu: "Wir haben circa 379.000 junge Menschen zwischen 20 und 35 Jahren, die keinen dualen schulischen oder akademischen Berufsabschluss haben. Das wollen wir jetzt stärker angehen", so die Ministerin. Wie genau das gehen soll, hören Sie im Audio.