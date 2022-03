Baden-württembergischer Hausarztsprecher: Keiner fragt nach Corona-Impfstoff Novavax

Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken - wenn auch langsam, Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt heute bei 1.238. Vor gut drei Wochen waren wir noch bei fast 1.600. Die Impfkampagne, die hat in den letzten Wochen deutlich an Schwung verloren. Zeitweise waren es nur knapp 100.000 Impfungen pro Tag.

Unter den so genannten Impfskeptikern gab es immer auch die, die gesagt haben: "Ich traue diesen neuen mRNA Impfstoffen nicht, ich warte lieber auf einen Impfstoff, der auf konventionelle Weise hergestellt wurde. Genau das gibt es jetzt, mit dem Mittel Novavax konnten sich schon am Samstag Menschen im Saarland, in Hamburg und in Schleswig Holstein impfen lassen, heute ziehen weitere Bundesländer nach. Frank-Dieter Braun, zweiter Vorsitzender des Hausärzteverbands Baden-Württemberg sagt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Christian Rönspies, dass bei ihm noch kein Patient nach Novavax gefragt hat.