Vor dem Schulstart in Baden-Württemberg am Montag appelliert Landeskultusministerin Schopper (Grüne) an die Eigenverantwortung der Schulen sowie der Schülerinnen, Schüler und Eltern. An den Schulen wird in den nächsten Wochen vermehrt getestet, darüber hinaus sollen Schülerinnen und Schüler sich nach den Weihnachtsferien aber auch selbstständig testen, erinnert Schopper im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn.