Baden-Württemberg: Bürgerdialog für Rückkehr zu G9 startet

In Baden-Württemberg beginnt heute der Bürgerdialog für die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium im Land. 40 bis 60 zufällig ausgewählte Baden-Württemberger sollen an diesem Dialog teilnehmen, im Herbst sollen die Gespräche starten. Heute werden Themen und Fragestellung festgelegt - von der Landesregierung. Dass der Landtag die Themen des Bürgerdialogs festlegt, schränke die Arbeit des Forums aber nicht ein, glaubt Barbara Bosch, die Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung der baden-württembergischen Landesregierung. "Im ersten Schritt der Beteiligung werden sehr viele gehört, die zum Thema etwas beitragen können." Dazu gehörten Elternverbände, Gewerkschaften, die Wirtschaft und Vereine, die am Nachmittag Angebote für Jugendliche anbieten.

Was mit den gesammelten Ideen passiert und wie eine Rückkehr zu G9 dann konkret aussehen könnte, das hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Barbara Bosch besprochen.