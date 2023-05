Babynamen in Deutschland: Warum Noah und Emilia wieder auf Platz eins der Bestsellerliste stehen

Noah und Emilia führen auch 2022 die Top Ten der beliebtesten Babynamen an. Wie bereits in den beiden Jahren zuvor kletterten sie auf einer Liste der häufigsten Vornamen auf Platz eins, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden mitteilte.

Für Knud Bielefeld aus Ahrensburg ist dieses Ergebnis keine Überraschung. "Das ist schon immer so gewesen, dass sich die Top-Mode-Namen von Jahr zu Jahr wenig verändern", sagt der 56-Jährige, der sich seit einem Vierteljahrhundert hobbymäßig mit Vornamen beschäftigt und ergänzt: "Das dauert ein paar Jahrzehnte, bis sich da richtig etwas umwälzt."

Regional gebe es durchaus Unterschiede bei den Vornamen. Im Norden Schleswig-Holsteins mache sich der Einfluss Skandinaviens bemerkbar. In Flensburg werde der Vorname 'Lönne' gerade häufiger vergeben. "Das ist ein Jungenname, der in Dänemark sehr populär ist." In Bayern seien dagegen Vornamen wie Xaver oder Korbinian nicht unüblich. "Alte deutsche Namen, wie Erwin, Kurt oder Gerda, werden in Sachsen besonders gern vergeben."

Warum der Hoby-Namensforscher seinen Vornamen Knud am Ende mit 'd' schreibt, erläutert er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies.