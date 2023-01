B12, Vitamin D und Magnesium: Diese Nahrungsergänzungsmittel sind sinnvoll

per Mail teilen

Unsere Ernährung ist häufig nicht so ausgewogen, wie sie sein sollte. Deswegen können wir bestimmte Nährstoffe ergänzend zu uns nehmen. Angeblich brauchen wir Vitamin D, wenn wir zu wenig in der Sonne sind, Magnesium nach einer durchzechten Nacht und B12, wenn wir uns vegan ernähren. Es gibt aber noch viele weitere Nahrungsergänzungsmittel und weil die Auswahl sehr groß ist, ist es oft schwierig, die richtigen zu finden. Die Ernährungsberaterin Anna Dandekar erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich, wer welches Präparat braucht und was unnötig ist.