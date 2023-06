Ayahuasca, Liane der Geister – Hype oder Heilung aus dem Regenwald?

Ayahuasca ist ein bitterer Sud aus einer Lianen-Art und einem Kaffeebaumgewächs der Amazonas-Region, der stark psychedelisch wirkt. Seit Urzeiten versetzen sich die Schamanen der Amazonas-Völker damit in Trance und treten in ihren Zeremonien - angeblich - in Kontakt mit der Natur, mit Geistern, mit einem höheren, bzw. tieferen Bewusstsein. In Brasilien ist der Gebrauch legal. Es gibt sogar eine Religion, die Ayahuasca rituell nutzt: Santo Daime genannt. Inzwischen hat die Kirche auch internationale Ableger. In den USA und Europa wird Ayahuasca heute allerdings vornehmlich als Droge konsumiert, oft unter dem Deckmantel der Spiritualität. Mittlerweile ist aber auch die Wissenschaft auf das Gemisch aufmerksam geworden und erhoffen sich dadurch einen Durchbruch bei der Entwicklung neuer Antidepressiva.