Die Punkte für das Klimaschutzprogramm 2030 stehen fest. Umweltverbände und Umweltaktivisten kritisieren die Ergebnisse des Klimakabinetts hart. Die Deutsche Umwelthilfe spricht von einem "Versagen auf ganzer Linie", Fridays for Future Deutschland spricht von einem "Eklat". Für die Große Koalition wiederum stellt das Klimaschutzpaket einen Durchbruch in Sachen Klimaschutz dar. Was denn nun? Eklat, Durchbruch oder irgendwas dazwischen? Werner & Tobi haben sich das Klimapaket ganz genau angesehen und diskutieren darüber.

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.