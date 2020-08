Emissionsfrei durch die Gegend fahren, das verspricht uns die Elektromobilität. Jeder kann also ins E-Auto steigen und tut der Welt damit etwas Gutes - leider ist es nicht so einfach. Momentan hat ein Elektroauto, das neu beim Händler steht, schon ein Vielfaches an Ressourcen verbraucht im Vergleich zu einem Auto mit Verbrennungsmotor. Hat Elektromobilität also keine große Zukunft? Und sollte man das Fördergeld für E-Autos nicht lieber in den ÖPNV stecken? Darüber diskutieren Tobi und Werner in dieser Folge Klimazentrale.

