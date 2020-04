Smart Home - Haushaltsgeräte-Apps: Spione im eigenen Haus

Wir versuchen unsere Daten auf dem Rechner, Tablet oder Handy so gut wie möglich zu schützen, doch schlummert da noch eine Gefahr ganz in unserer Nähe. Haushaltsgeräte wie Staubsaugroboter oder Fitnesstracker, selbst Sicherheitsinstallationen wie Türöffnungssysteme oder Kameras können gehackt werden. Das Problem: Die neue Generation von Geräten ist fast nur noch über Apps steuerbar. Die TU Darmstadt hat einen Fachbereich, der sich mit der Sicherheit mobiler Netze beschäftigt und diese Geräte auf ihre Sicherheit testet.