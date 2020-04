Kryptowährung - Zahlungsmittel der Zukunft?

Mit der Kryptowährung Bitcoin können wir ja mittlerweile schon im täglichen Leben bezahlen. Immer mehr Geschäfte und Dienstleister akzeptieren Bitcoin als Zahlungsmittel wie Hotels, Reiseveranstalter, Cafés, Fitnessstudios und auch Pizzalieferdienste. Doch wird Bitcoin sich auch in Zukunft durchsetzen? Wie hat sich Bitcoin bisher verändert? Welche Kryptowährungen sind im Kommen? Darüber sprechen wir mit Jochen Schäfer. Er ist Data Scientist an der Uni Mannheim und schreibt gerade beim SWR seine Abschlussarbeit zum Thema Bitcoin.