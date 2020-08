Vor einem Jahr setzte sich Greta Thunberg vor den Reichstag in Stockholm, anstatt zur Schule zu gehen – Schulstreik fürs Klima. Das war der Beginn einer weltweiten Bewegung mit enormem Ausmaß. Die Fridays for Future bringen, auch in Deutschland, jeden Freitag tausende Schülerinnen und Schüler auf die Straße. Einer davon ist Vincent Lohmann, 19, aus Mainz. Mit ihm sprechen Tobi und Werner über die Zukunft der Schulstreiks. Wann hören sie auf? Wie kompromissbereit ist die Bewegung bei ihren Forderungen? Und glauben sie wirklich langfristig an einen Erfolg?