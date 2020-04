Alzheimer: Früherkennung per App

Gerade bei Krankheiten wie Schizophrenie oder Alzheimer ist eine möglichst frühe Erkennung für die weitere Behandlung wichtig. Derzeit entwickelt der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim eine solche App. Dabei geht es nicht nur wie in den bisher bekannten Tests um schriftliche Fragebögen, sondern vor allem um die Sprache und Sprechweise der Patienten. Die Früherkennung per App für Alzheimerpatienten ist schon recht weit entwickelt und derzeit in einer ersten Testphase. Wir sprechen mit Christoph Eschenfelder, dem Projektleiter bei Boehringer Ingelheim. Gesprächspartner: Christoph Eschenfelder, Projektleiter bei Boehringer Ingelheim und Facharzt für Neurologie.