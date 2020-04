Warum wir keinen Cyberwar erleben werden

"Die Bundeswehr hat 2017 das Kommando Cyber- und Informationsraum (CIR) geschaffen, aber viel hat man seit dem nicht von diesem Kommando, dem rund 15.000 Soldatinnen und Soldaten zugeordnet sind, gehört. Dabei gibt es doch immer wieder Cyberangriffe auf Einrichtungen in Deutschland. Aber für deren Abwehr ist die Bundeswehr gar nicht zuständig. Die Aufgaben des Kommandos liegen bisher im Wesentlichen im Schutz der eigenen IT-Systeme. Angriffe auf die Stromversorgung oder auf Krankenhäuser wehren in Deutschland bislang die Betroffenen selbst ab, je nach Größenordnung mit Unterstützung des BSI also des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik. Diese Konstruktion und Aufgabenverteilung spiegelt ein grundsätzliches Dilemma wider, was die Einordnung der Gefahren im Cyberraum angeht – die Struktur und Wesen der Aggression sind so völlig anders, als sonst im militärischen Bereich." Gesprächspartner: Andreas Baur, Friedensforscher an der Universität Tübingen. ►► Mehr Netzagent zum Anhören • Bei SWR Aktuell: http://x.swr.de/s/netzagent • In der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/netzagent/62037366 • Bei Spotify: https://open.spotify.com/show/6m6x8uhR2TwQzJsO7GNHnj • Bei Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/swr-aktuell-netzagent/id1466938159 • Bei Google Podcasts: http://x.swr.de/s/netzagentgooglepodcasts ►► #netzagent Neues und Hintergründiges zu Cybercrime und Cyberwar, Datenschutz und Datensicherheit - Wir reden mit Experten über Technik, Politik und Gesetze, die das Internet bedrohen oder sicherer machen.