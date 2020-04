Smart Meter: Unterschätztes Sicherheitsrisiko

Stromzähler sollen intelligent werden, Daten empfangen, verarbeiten und senden. Damit soll es Strom- und Stromnetzanbietern leichter gemacht werden, die Herstellung an den tatsächlichen Verbrauch anzupassen. Außerdem sollen die Verbraucher zum Beispiel leichter den günstigsten Anbieter finden und auch gleich buchen. Aber die Einführung der intelligenten Stromzähler stockt, denn die Technik ist nicht so leicht zu beherrschen. Und sie birgt womöglich auch Gefahren. Welche das sind und wie wir am besten damit umgehen sollten, dazu hat sich Eberhard Oehler Gedanken gemacht. Er ist Geschäftsführer der Stadtwerke Ettlingen. Gesprächspartner: Eberhard Oehler, Geschäftsführer der Stadtwerke Ettlingen.