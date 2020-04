Die Macht staatlicher Hackergruppen

"Hackergruppen mit exotischen Namen werden immer wieder für Cybercrime-Taten verantwortlich gemacht - aber auch für Spionage. Staatliche Geheimdienste arbeiten zum Teil offenbar eng mit Kriminellen zusammen." Was IT-Sicherheitsunternehmen von solchen Gruppen wissen und was sie nicht wissen, erzählt Thomas Uhlemann von ESET. ►► #netzagent Neues und Hintergründiges zu Cybercrime und Cyberwar, Datenschutz und Datensicherheit - Wir reden mit Experten über Technik, Politik und Gesetze, die das Internet bedrohen oder sicherer machen.