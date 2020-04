Das TOR ins Darknet! Das TOR zur Freiheit?

TOR - also The Onion Router - ist ein Projekt zur Anonymisierung und Absicherung von Internetkommunikation. Hierzulande wird die Technik oft auf das sogenannte Darknet verkürzt, denn tatsächlich wird immer wieder versucht, die Technik für kriminelle Zwecke zu missbrauchen. Aber in vielen undemokratischen Weltgegenden sichert TOR das Überleben von Oppositionellen, Bürgerrechtlern und Journalisten. Moritz Bartl vom Verein Zwiebelfreunde ist einer der Köpfe hinter der TOR-Infrastruktur in Deutschland und erzählt, wie sie funktioniert. Gesprächspartner: Moritz Bartl, Zwiebelfreunde e.V.