Deutschland soll internationaler Vorreiter beim autonomen Fahren werden. Ein vom Bundestag verabschiedetes Gesetz sieht vor, dass bestimmte Fahrzeuge ab dem kommenden Jahr auf festgelegten Strecken im Regelbetrieb am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Die Technologie soll dann nach Angaben des Verkehrsministeriums für Shuttleverbindungen oder bei der Güterbeförderung möglich sein.

Siegfried Brockmann ist Leiter der Unfallforschung der Versicherer. SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern hat mit ihm über autonomes Fahren gesprochen.

"SWR Aktuell": Würden Sie sich von einem computergesteuerten Auto durch die Gegend fahren lassen?

Siegfried Brockmann: Es müsste erst einmal eins geben. Das Gesetz ist eher ein industriepolitisches Signal, dass Deutschland auf dem Weg dahin ist. Ich kenne kein einziges Auto, dass das schon kann. Also insofern ist das eine sehr theoretische Frage. Aber ja: wenn die Industrie so weit wäre, würde ich mich in ein solches Auto setzen. Denn ich habe Vertrauen, dass dann kein Unsinn fabriziert wird.

Man hört zum Beispiel aus den USA, dass mit autonom fahrenden Autos immer wieder Unfälle passieren. Wie kann man so ein Risiko ausschließen?

Dieses Beispiel ist insofern ein schlechtes, weil dieser Hersteller vorgibt, das Auto könne autonom fahren. Das kann es aber gar nicht. Wenn der Fahrer sich dann darauf verlässt, dann kommen wir eben zu diesen Komplikationen. Das heißt: erst einmal ist die Kommunikation wichtig. Was kann das Auto und was kann es nicht. Im Zweifel muss man etwas weniger versprechen. Dann bin ich ganz guter Hoffnung, dass wir das in den nächsten zehn bis 15 Jahren - und das ist der Zeithorizont, über den wir sprechen - zu vernünftigen Ergebnissen kommen.

Aber wahrscheinlich erst dann, wenn wirklich viele Fahrzeuge autonom fahren und nicht dazwischen immer noch Autos sind, die von einem Fahrer gelenkt werden.

Das haben wir in einem Forschungsprojekt untersucht. Im Grunde ist es so, dass die autonom fahrenden Fahrzeuge sich gesetzestreuer verhalten als die anderen. Im Straßenverkehr rechnen wir damit, dass ein Fahrer überraschend zum Überholen ausschert oder die vorgegebene Geschwindigkeit überschreitet. Das alles machen die autonom fahrenden Autos nicht. Die halten sich streng an die Regeln. Das ist im Moment das größere Problem. Deshalb müssen autonom fahrende Fahrzeuge gekennzeichnet werden. Das ist unser Vorschlag. Man muss wissen, welches Auto anders fährt und dann kann man sich darauf einstellen.

Ist es realistisch, dass es in näherer Zukunft allein fahrende Autos über lange Strecken gibt oder wird die Technologie erst einmal nur im Nahverkehr eingesetzt?

Die kleinen Shuttlebusse, die mit maximal 20 km/h unterwegs, fahren schon im Versuchsbetrieb. Die bremsen auch sofort, wenn sie irgendetwas nicht verstehen. Das ist beherrschbar und ungefährlich. Alle anderen Anwendungen sind sehr viel komplexer. Bewegungen von Fußgängern und Radfahrern lassen sich nicht wirklich vorhersagen. Deswegen kommt der Stadtverkehr im Moment für autonomes Fahren mit höheren Geschwindigkeiten nicht in Frage.

Wenn wir aber nur von der Autobahn reden, dann sind wir da schon einen ganzen Schritt weiter. Das liegt daran, dass dort weder Radfahrer noch Fußgänger unterwegs sind. Außerdem gibt es keinen Gegenverkehr und keine Kreuzungen. Deshalb ist auf Autobahnen autonomes Fahren auf mittlere Sicht tatsächlich beherrschbar.

Dann kommt noch die Haftungsfrage auf uns zu. Wenn ein Unfall passiert, wer soll da am Ende haften?

Der Gesetzentwurf stellt klar, und das finde ich auch richtig, dass auch autonom fahrende Fahrzeuge auf jeden Fall eine Haftpflichtversicherung brauchen. Das heißt: wenn etwas passieren sollte, ist das Unfallopfer auf jeden Fall geschützt.

Aber wie verhält es sich, wenn noch ein Fahrer im Auto sitzt, der sich auf die Technik verlässt, und es passiert ein Unfall. Mit dieser Frage werden sich sicherlich noch die Gerichte befassen müssen. Letztlich wird die Technik nie allein verantwortlich sein, sondern auch Hersteller oder Programmierer.

Diese Fragen hat das Bundesverkehrsministerium in einer Ethikkommission schon einmal behandelt. Man sieht also, dass es in der Zukunft noch einige Probleme geben wird, die aber nicht unlösbar sind.