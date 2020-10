Mitten in der Corona-Pandemie mit Bus und Bahn fahren? Viele fühlen sich dabei so unsicher, dass sie doch lieber das Auto nutzen. Wer ein neues Auto kaufen will oder muss, orientiert sich normalerweise auch an dem, was die Hersteller auf Automessen präsentieren - doch die finden wegen Corona gar nicht beziehungsweise nur virtuell statt. Wie man den Überblick behalten kann, das hat Birgit Priemer, Chefredakteurin der Fachzeitschrift Auto, Motor und Sport, im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern erklärt.