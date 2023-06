Automationsexperte: Roboter stehlen keine Jobs

Am Schreibtisch, in der Produktionshalle, an der Werkbank: Automatische Systeme und Roboter sind aus der Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Dazu kommen wöchentlich neue Anwendungen Künstlicher Intelligenz. Die Geschwindigkeit, mit der sich Arbeit verändert, zieht an. Mit diesem Thema befasst sich die Automatica, die Weltleitmesse für intelligente Automation und Robotik. Patrick Schwarzkopf vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau will Entwarnung geben in Bezug auf eine der größten Ängste im Zusammenhang mit Automation: "Die Frage kommt immer, ob die Roboter die Jobs stehlen. Wir sollten diese Debatte beenden: Wir haben Jahrzehnte von steigender Robotisierung und Automatisierung hinter uns. Und parallel ist die Beschäftigung gestiegen und nicht gesunken."

Worüber man sich eher Sorgen machen sollte, das erklärt Schwarzkopf im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.