Gerade jetzt im Herbst kann morgens und abends Nebel die Sicht beeinträchtigen. Dann wird es vor allem auf Straßen und Autobahnen schnell gefährlich. Was muss ich beachten, wenn ich doch mal in so eine Nebelwand gerate und ab wann darf ich eigentlich den Nebelscheinwerfer anmachen? Diese Fragen beantwortet Andreas Hölzel vom ADAC im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.