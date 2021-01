Eine Szene wie aus einem Actionthriller: Ein Auto fängt ausgerechnet neben einer Tanksäule zu brennen an. Im Film würde womöglich eine spektakuläre Explosion folgen.

In der Realität konnte die zum Glück verhindert werden, am Mittwochabend an der Tank- und Rastanlage Hunsrück Ost an der A61. Dort war ein Kleintransporter in Flammen aufgegangen, der Fahrer konnte sich retten und rechtzeitig die Feuerwehr rufen.

Aber wie gefährlich ist denn solch ein Fahrzeugbrand direkt an der Zapfsäule? Wie wahrscheinlich ist es, dass das Feuer in so einem Fall auf die Kraftstofftanks übergreifen kann?

Gar nicht wahrscheinlich, beruhigt Frank Hachemer, Präsident des rheinland-pfälzischen Feuerwehrverbands. Moderne Tankstellen seien besonders gut gegen Feuer gesichert.

"Dass wir ein Szenario erleben, dass uns die ganze Tankstelle um die Ohren fliegt, da sehe ich gerade hier in Deutschland nicht das Problem." Frank Hachemer, Verbandspräsident der Feuerwehr RP

Natürlich seien Tankstellen durch die Entzündlichkeit von Kraftstoffen generell feuergefährliche Orte. Darum sei dort Rauchen immer und Handygebrauch oft verboten. "Da geht es aber eher um Stichflammen und nicht darum, dass die ganze Tankstelle in Flammen aufgeht."

Der Feuerwehrmann findet eine Tankstelle sogar einen vergleichsweise glücklichen Ort, wenn's schon brennt: Anders als irgendwo auf der Autobahn gebe es dort griffbereite Feuerlöscher, geschultes Personal und Gelegenheiten, sich in Sicherheit zu bringen.