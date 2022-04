Autobahnbaustellen zum Ferienstart: "Das war so geplant – das wird dann durchgezogen"

Pünktlich zum Ferienbeginn sind oft ganze Autobahnen gesperrt – zum Beispiel die A8 bei Pforzheim. Dort soll eine Brücke gebaut werden. Vorher muss die alte natürlich erst abgerissen werden. Vollsperrung, und das zum Start in die Osterferien. "Man wundert sich, wie blauäugig diese Dinge angesetzt werden und im Nachhinein kann man das schlecht korrigieren", sagt Michael Schreckenberg, Verkehrswissenschaftler der Uni Duisburg-Essen in SWR Aktuell: "Wenn man die Baustellenplanung einmal auf den Weg gebracht hat, es sind ja erhebliche Bewegungen von Personal und Material notwendig, kann man das nicht mehr aufschieben." Dann würden die Bauarbeiten einfach "durchgezogen" und gehofft „dass es nicht so schlimm wird“. Bauvorhaben dieser Art seien planbar, betont Schreckenberg im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex und erklärt, was sich aus seiner Sicht dringend ändern muss.