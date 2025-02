Auto-Sabotage durch Fake-Grüne: Russland will "Spaltung befördern"

Besitzerinnen und Besitzer von Autos mit Verbrennungsmotor haben unter anderem in Baden-Württemberg kürzlich eine böse Überraschung erlebt. Ihre Autos sprangen nicht mehr an - nach gezielter Sabotage: Die Auspuffrohre waren mit Bauschaum verstopft. Am Auto prangten dann Sticker von den Grünen - vermeintlich also eine Aktion aus der Grünen-Wählerschaft gegen klimaschädliche Verbrenner-Autos. Nun ist aber herausgekommen: Dahinter stecken weder die Grünen noch ihre Wähler-Klientel, sondern offenbar eine russische Geheimdienst-Operation .

Russlands Ziel: "Unregierbarkeit"

Dass Russland versucht, in Deutschland Desinformation zu verbreiten , ist nicht neu. Das Innenministerium, das Auswärtige Amt, aber auch die Geheimdienste schauen deshalb schon länger sehr genau hin - online wie offline. Gerade jetzt, vor der Bundestagswahl, lassen sich neue Muster erkennen. Dabei betont Nico Lange, Politikberater und Senior Fellow bei der Zeitenwende-Initiative der Münchner Sicherheitskonferenz, dass es Russland nicht darum geht, die Bundestagswahl in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen.

Es geht darum, gesellschaftliche Spaltung zu fördern und im Grunde so etwas wie Unregierbarkeit zu erzeugen.

Ziel solcher Initiativen sei es, dass Deutschland sich nicht mehr der russischen Außenpolitik entgegenstellt, sondern stattdessen auf Kreml-Kurs einschwenkt oder wenigstens passiv wird, weil ausreichend interne Konflikte verstärkt worden seien. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler erklärt Politikberater Nico Lange, was für eine lange "Tradition" diese Strategie hat und was sich dagegen tun lässt.