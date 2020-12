Ab nächstem Jahr ändert sich einiges für Autofahrer. So steigt die Kraftfahrzeugsteuer zum Beispiel für "Spritfresser" und ein höherer CO2-Preis macht Benzin und Diesel teuer. Geld zurück vom Staat gibt es dafür durch eine etwas höhere Entfernungspauschale, also den Weg von zu Hause zur Arbeit. Was sich genau ändert, darüber hat SWR Aktuell mit Johannes Boos vom ADAC gesprochen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Wer ein Auto mit einem Verbrennungsmotor fährt, wird ab nächstem Jahr mehr zur Kasse gebeten. Vor allem eine Neuregelung bei Benzin- und Dieselkraftstoffen wird sich im Portemonnaie bemerkbar machen. Hintergrund für die Erhöhung ist das sogenannte "Brennstoffemissionshandelsgesetz", sagt Johannes Boos vom ADAC. "Das sorgt dafür, dass Brennstoffe mit einem fixen CO2-Preis pro Tonne bepreist werden." Um welchen Betrag werden Benzin und Diesel teurer? Benzin wird um etwa sieben Cent pro Liter, Diesel um etwa acht Cent pro Liter teurer. Johannes Boos vom ADAC rechnet vor, dass für eine 50-Liter-Tankfüllung bei einem Diesel-PKW rund vier Euro mehr bezahlt werden müssen. Ab 2022 wird es dann noch teurer, weil sich der CO2-Preis pro Tonne weiter erhöht. Auch die Kfz-Steuer steigt. Für wen wird's teurer? Zur Kasse geben werden vor allem Fahrer von "Spritfressern", also zum Beispiel von SUV's. Johannes Boos sagt, wenn ein Auto mehr verbraucht, steigt in der Regel auch der Schadstoffausstoß. Liegt der über 95 Gramm CO2 pro Kilometer, wird's teurer. Das gilt aber nur für Fahrzeuge, die ab 2021 zugelassen werden. Wer so ein Auto schon hat, zahlt nicht mehr. Die sogenannte "Pendlerpauschale" steigt - um wie viel und für wen? Wer mehr als 21 Kilometer zur Arbeit fahren muss, der kann ab 2021 35 Cent pro Kilometer beim Finanzamt absetzen. Bisher sind das nur 30 Cent. Es gilt aber nur der Wer zur Arbeit. Der Rückweg darf nicht berechnet werden. Wer weniger als 21 Kilometer fährt, für den ändert sich nichts. Ersatzteile können günstiger werden - warum? Durch das "Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs" könnten zum Beispiel Karosserieteile oder Scheinwerfer billger werden, sagt Johannes Boos. "Das liegt daran, dass die Hersteller bislang ein Monopol hatten auf sichtbare Ersatzteile." Die sogenannte "Reparaturklausel" öffne jetzt diesen Markt. Auch andere Hersteller können jetzt also auch solche Teile produzieren und verkaufen. Insgesamt könnte also eine Reparatur günstiger werden. Höhere Strafen für Gaffer Wer Verletzte an einer Unfallstelle filmt oder fotografiert, muss auch jetzt schon mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren rechnen. Ab 2021 gilt dies auch, wenn man Aufnahmen von Toten macht.