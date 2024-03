Welche Auswirkungen der Personalmangel bei Notärzten für die Patienten hat

Die medizinische Notfallversorgung ist in Deutschland vielerorts problematisch. Beispiel Rheinland-Pfalz: Dort mussten an mehreren der insgesamt 68 Standorte Dienste gestrichen werden. Hauptgrund: Personalmangel. Und das hat Folgen. Bis ein Notarzt oder eine Notärztin beim Patienten ist, dauert es mitunter länger - wenn es dann nicht schon zu spät ist. " Weniger Notärzte bedeuten längere Anfahrtzeiten und dann steigt die Chance, dass so etwas passiert ", sagte Dr. Fred Blaschke, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes Ludwigshafen und Südpfalz und Oberarzt an der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Operationen, im SWR.

Viele Notarztstandorte wurden aus Personalmangel abgemeldet, Ärzte von anderen Standorten mussten aushelfen: " Die Situation hat sich zahlenmäßig nicht verändert ", sagte Blaschke. Das sei ein Problem der jeweiligen Struktur der Standorte. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) will am Donnerstag auf einer Pressekonferenz Stellung zu den Problemen und zur Zukunft der Notfall- und Rettungsmedizin im Land nehmen.

Ob sich die Überlastung der Ärzte in den Griff bekommen lässt und was sich die Mediziner von der Politik wünschen, bespricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Fred Blaschke.