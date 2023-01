Aussortieren, aufräumen, ausmisten: Welche Tipps gibt ein Aufräum-Coach?

per Mail teilen

Wohin mit der alten Stehlampe, dem ausgedienten Kochtopf oder den Schuhen, die nicht mehr so ganz trendy sind? Erstmal in den Keller.Vielleicht kann man all das doch noch einmal gebrauchen. Problem: Der Keller wird immer voller. Irgendwann ist alles zugemüllt und das Aufräumen fällt schwer. Welchen optimalen Weg es zwischen "Wegwerfen" und "Aufheben" gibt, darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen mit Gunda Borgeest gesprochen. Sie ist „Aufräum-Coach“ und hilft Menschen, Ordnung zu schaffen.