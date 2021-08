Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, kann Meldungen, wonach die Bundeswehr die Evakuierungsflüge aus Afghanistan schon am Freitag einstellen will, derzeit nicht bestätigen. Hardt sagte im Radioprogramm SWR Aktuell: "Wir werden nachher eine Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses haben, die der Bundestagsdebatte heute vorgeschaltet ist. Ich gehe davon aus, dass wir auch zu dieser Frage eine Antwort bekommen." Zuvor hatte das Wirtschaftsmagazin "Business Insider" berichtet, dass die Bundeswehr-Luftbrücke aus Kabul am Freitag endet. Hardt sagte: "Es bleibt unser Ziel, diese Operation möglichst lange durchzuführen, um möglichst viele Personen in Richtung Usbekistan zu evakuieren. Die Gespräche dazu laufen auf allen Ebenen", so Hardt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.

"Operation noch lange nicht abgeschlossen"

Hardt sagte weiter, die Evakuierungsflüge müssten aufrechterhalten bleiben, solange die militärische Sicherheitslage am Flughafen Kabul dies gebiete, und solange es am, vor und im Flughafen Personen gebe, die als gefährdet angesehen werden müssten. "Nach meinem Kenntnisstand ist diese Operation noch lange nicht abgeschlossen."

Viele kommen nicht bis zum Flughafen

Genaue Zahlen, wie viele Personen ausgeflogen werden sollen, nannte Hardt nicht. Das Problem sei, dass viele Menschen nicht zum Flughafen durchkämen: "Es gibt auch in der Fläche Afghanistans Personen, denen wir diesen Schutzstatus gerne zubilligen würden, die aber keine Chance haben, durch die Sicherheitskontrollen der Taliban zu kommen. Deshalb ist es total wichtig, dass wir auch Gespräche mit den Taliban führen."

Klare Botschaft an Taliban senden

Den Taliban müsse klar vermittelt werden, dass sie dabei kooperieren müssten, wenn Personen aus Afghanistan herausgeholt werden sollen. Anderenfalls könne die Taliban auch nicht damit rechnen, dass Deutschland oder ein anderes westliches Land an der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Afghanistan festhalte, die für den Wiederaufbau zwingend erforderlich sei.