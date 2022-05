Außenministerin Baerbock im Kriegsgebiet: Wie kommt der Besuch bei den Menschen in der Ukraine an?

Die Grünen-Politikerin und Bundesaußenministerin war das erste Mitglied der Bundesregierung, das seit Kriegsbeginn die Ukraine besucht hat. Annalena Baerbock (Grüne) traf in Kiew Präsident Wolodymyr Selenskyj, sie gedachte der im Zweiten Weltkrieg in der Ukraine ermordeten Juden und besuchte den Ort Butscha, wo russische Soldaten Kriegsverbrechen begangen haben sollen.

Der Schriftsteller Christoph Brumme, der seit vielen Jahren im ukrainischen Poltawa lebt, begrüßte den Besuch der Außenministerin. "Annalena Baerbock hat sich mit klaren Worten gegen den Krieg und gegen den Aggressor Russland geäußert und hat die Ukrainer als mutig bezeichnet. Das wird anerkennend wahrgenommen." Die Menschen seien froh über diese Zeichen der internationalen Solidarität mit ihrem Land. Eine Kritik am aktuellen "Reise-Tourismus" von Politikerinnen und Politiker will der Autor aber nicht verhehlen. "Noch schöner wäre es gewesen, wenn am Beginn des Kriegs die Politiker gekommen wären - als die russischen Truppen kurz vor Kiew standen."

Wie die Ukrainer insgesamt die Haltung der deutschen Politik im Ukraine-Krieg bewerten, sagt der Schriftsteller im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.