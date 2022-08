Weitere Themen: Deutschland ist Taiwans wichtigster Handelspartner in der EU ++ Waffenhersteller Heckler&Koch meldet Umsatzplus von 9 Prozent ++ Rekord: Friedrichshafener Autozulieferer ZF rechnet mit Jahresumsatz von 40 Milliarden Euro ++ Boehringer Ingelheim steigert Umsatz – und will 25 Milliarden Euro in Forschung stecken ++ Börse: DAX schließt mit 1 Prozent Plus