Das Wetter am Oster-Wochenende wird eher sonnig und teils mild. Gute Nachrichten also für die Gastronomen in Rheinland-Pfalz. Sie dürfen seit einigen Tagen wieder ihre Terrassen öffnen und unter relativ strengen Vorgaben Gäste bewirten. Wie genau das funktioniert, erklärt der Betreiber des Restaurants "Sommerhaus" am Betzenberg, Volker Hartlaub, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun.