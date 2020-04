Ausgrenzung und Stigmatisierung – Internationaler Tag der Roma

Das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma in Berlin wurde erst vor ein paar Jahren eingeweiht. Das zeigt auch wie schwer man sich tut, wie lange man brauchte, Unrecht an Sinti und Roma anzuerkennen. Das Leben von Roma ist nach wie vor kein einfaches. Diskriminierung ist an der Tagesordnung. Der achte April ist der weltweite Roma-Tag – er soll auf die Situation der Sinti und Roma aufmerksam machen. Redaktion und Moderation von Anna Koktsidou