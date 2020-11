per Mail teilen

Die Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie beeinflussen auch die Planung junger Menschen während ihrer Ausbildung. Ist ein freiwilliger Dienst im Inland oder Ausland noch möglich? Was wird aus dem geplanten Praktikum in Brüssel oder dem Auslandssemester in Tschechien und Spanien? Utku Pazarkaya und Peter Beck sprechen über die Situation bei den Austauschprogrammen mit den Studierenden Corinna, Lara und Adrian sowie Stephan Geifes vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und Isabel Alú vom Internationalen Bund.