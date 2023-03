Ausbildung im Handwerk: Berufsberater müssen Klischees und Vorurteile ausräumen

Der Fachkräftemangel ist eklatant - da ist die Ausbildung wichtiger denn je. Aber wie macht man Schulabgängern Lust auf einen Beruf? "Wir müssen sie davon überzeugen, klischeefrei an die Sache ranzugehen", sagt Lucas Gutmann, Berufsberater der Agentur für Arbeit in Freiburg. "Viele Jugendliche haben Vorurteile gegenüber bestimmten Berufen, vor allem im Handwerk - da muss man ihnen zeigen, was für tolle Jobs es da gibt". Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph geht es außerdem darum, wie das Internet den Blick von Jugendlichen beeinflusst - und was sich der Berufsberater von Arbeitgebern wünscht, die Jugendliche ausbilden.