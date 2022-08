Ausbau des ÖPNV in Baden-Württemberg: "Vor der Landesregierung liegt ein enormes Stück Arbeit"

Die baden-württembergische Landesregierung will die Nachfrage im öffentlichen Nahverkehr bis 2030 verdoppeln. Aus Sicht von Verkehrsexperten ein gewagtes Ziel. "Das Angebot muss dann stimmen - und auch die Zugänglichkeit", sagte Michael Müller-Görnert vom Verkehrsclub Deutschland im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. Vor allem im ländlichen Raum hapere es noch gewaltig. "Vor der Landesregierung liegt da ein enormes Stück Arbeit". Hören Sie im Interview, was der Verkehrsexperte über die Finanzierung denkt und was er am liebsten mit dem so genannten Dienstwagen-Privileg machen würde.