Aus Twitter wird X – "Das Rebranding ist kommunikativ schlecht gemacht"

Der Kurznachrichtendienst Twitter heißt jetzt X. Das ist eine weitere Entscheidung des skurrilen Multimilliardärs Elon Musk, der das Unternehmen Ende Oktober 2023 gekauft hat. Twittern für Kurznachrichten schreiben ist längst in den Sprachgebrauch übergegangen. Was bitte soll man jetzt sagen? Und auch sonst stellt sich die Frage, wie umgehen mit dem Kurznachrichtendienst X, der früher einmal Twitter hieß. Die Politikberaterin und SPD-Stadträtin Johannah Illgner aus Heidelberg sagte in SWR Aktuell, dass ein Verzicht aufs Twittern für sie trotzdem nicht in Frage käme: "Zu sagen – alle jetzt runter von der Plattform – die Haltung kann man haben. Aber das ist nicht meine Haltung." Denn das bedeute auch, sich von allen Informationen und Debatten abzuschneiden, die über diesen Kurznachrichtendienst geführt werden. Was die Politikberaterin darüber hinaus vom Twitter-Rebranding hält, darüber hat Johannah Illgner mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.