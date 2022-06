Aus für Verbrenner in der EU ab 2035: So sieht die Zukunft des Autos aus

per Mail teilen

Das EU-Parlament hat beschlossen, dass in der EU ab 2035 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor zugelassen werden können. Wenn auch die Mitgliedsländer zustimmen, wäre es das faktische Ende des Verbrenners in der Europäischen Union. Fahren wir dann nur noch Elektroauto? Gibt es bis dahin ausreichende Ladeinfrastruktur? Gibt es noch Alternativen? Was passiert mit den Verbrennern, die dann noch auf den Straßen unterwegs sind? Diese Fragen beantwortet Birgit Priemer, Chefredakteurin von Auto Motor und Sport, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.