Aus der Katastrophe nichts gelernt?

Viele Kommunen blenden die Gefahren durch Starkregen einfach nur aus. Über Vorsorge vor Überschwemmungen sprechen wir mit Prof. Wolfgang Günthert, Vorsitzender des deutschen Expertenrats für Umwelttechnologie und Infrastruktur. Außerdem:

Die Vereinten Nationen in Feierlaune – vor 50 Jahren gab es die erste Umweltkonferenz in Stockholm.

Tabak wird weltweit auf Flächen angebaut, auf denen Nahrung wachsen könnte. Und: Was bringt das 9-Euro-Ticket eigentlich für die Umwelt?

Eine Sendung von Elke Klingenschmitt,

2. Juni 2022