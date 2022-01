Aus der Geschichte lernen: Wie enden Pandemien?

per Mail teilen

Die Hoffnung, dass die Corona-Pandemie bald ein Ende hat, ist im Moment etwas größer. Experten wie der Virologe Christian Drosten glauben, dass die Omikron-Variante zur Überwindung der Pandemie beitragen könnte: Weil die Omikron-Verläufe überwiegend milder seien und sich mehr Menschen infizierten, könnte die Bevölkerung einen wirksameren Immunschutz aufbauen. Wie das in vergangenen Pandemien, wie etwa der Spanischen Grippe, funktioniert hat, weiß Professor Heiner Fangerau, Leiter des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Universität Düsseldorf und Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erklärt Fangerau, was wir aus vergangenen Pandemien für die aktuelle lernen können.