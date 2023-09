"Olaf der Pirat" ist gut für das Image

Seit dem Wochenende trägt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Augenklappe. Er ist beim Joggen gestürzt und hat sich am Auge und im Gesicht verletzt. Für sein Image kann das eigentlich nur gut sein, glaubt Stefanie Voss. Sie ist Coach und arbeitet mit ihren Klienten häufig mit dem Bild des Piraten. "So ein bisschen rücken wir den Kanzler damit in die Ecke von Jack Sparrow." Er zeige Selbstironie und Humor und löse damit bei den meisten Leuten ein positives Schmunzeln aus, sagt Voss. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler erklärt sie, warum gerade Piraten so beliebt sind.