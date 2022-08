Wir sprechen mit der Mediatorin Wiebke Heider, die Windkraftgegner und -befürworter zu konstruktiven Gesprächen an einen Tisch bringt.

Außerdem: Die Klimaproteste flammen wieder auf, was kommt da auf uns zu? Und wir blicken auf die Dürreprobleme in Marokko und in Chile.

Eine Sendung von Elke Klingenschmitt,

18. August 2022