Auftakt für Internationale Woche gegen Rassismus: "Deutschland ist kein böses Land"

Misch dich ein - unter diesem Motto beginnt wie jedes Jahr am 21. März die Internationale Woche gegen Rassismus. Sie soll daran erinnern, dass wir uns jeden Tag gegen Fremdenhass einsetzen müssen. Eine Frau, die das tut, ist die Autorin Martina Rink. In ihrem Buch "People of Deutschland" erzählen 45 berühmte Menschen ihre Geschichten und Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland. Die Autorin kommt zu dem Schluss, dass "Deutschland kein böses Land ist, auf das man mit dem Zeigefinger zeigen muss". Mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart hat sie über ihr Buch gesprochen.