Wer sind die Serben im Nordkosovo und warum boykottieren sie mit so viel Gewalt jegliche Strukturen, die die Regierung in Pristina schaffen will? Und was ist mit dem Annäherungsprozess zwischen Kosovo und Serbien? Das klang doch zuletzt recht positiv. Wir begleiten einen jungen Serben im Nordkosovo zu den Protesten, treffen aber auch Serben, die das Verhalten ihrer politischen Anführer kritisch sehen.