Seit Beginn der Woche gibt es bei den Hausärzten in Baden-Württemberg keine Impfreihenfolge zum Schutz gegen das Coronavirus mehr. Obwohl der Impfstoff noch immer knapp ist, können alle Patientinnen und Patienten einen Termin machen.

Dr. Frank-Dieter Braun, Hausarzt aus Biberach an der Riß und 2. Vorsitzender des Hausärzteverbands Baden-Württemberg hält diese Entscheidung für richtig. Die jungen Leute haben lange genug gewartet und Rücksicht genommen", sagt er in SWR Aktuell. Außerdem seien die Älteren zu einem Großteil bereits gegen das Coronavirus geimpft worden, soweit er das beurteilen könne.

"Die Jüngeren wollen jetzt auch mal einen Sommer haben."

Ohne Impfpriorisierung: "Es war nicht schlimmer als sonst"

Nach der ersten Woche ohne Priorisierung bei den baden-württembergischen Hausärzten zieht er für seine Praxis eine lakonische Bilanz: "Es war nicht schlimmer als sonst. Es war halt einfach schlimm." Täglich hätten 50 Patienten angerufen, 100 bis 150 E-Mails seien eingegangen."

Hausärzte nicht für Impfzertifikate zuständig

Kritik äußert Dr. Frank-Dieter Braun am Beschluss des Bundesgesundheitsministeriums, dass Hausärzte die digitalen Impfzertifikate ausstellen sollen. Er halte das nicht für eine Aufgabe, die in den Praxen geleistet werden müsse. "Wir haben Bürgermeisterämter und Behörden, die Pässe ausstellen. Die können das doch machen. Die Krankenkassen wären sicherlich auch in der Lage."

Praxen mit Regelversorgung ausgelastet

In seiner Praxis in Biberach an der Riß habe er 1.500 Patienten im Quartal zu versorgen. Dazu kämen pro Woche 250 Impfungen. Am Ende würden sich die Behörden noch weitere Aufgaben für die Praxen überlegen, fügt er ironisch hinzu: "Vielleicht sollen wir künftig auch Reisepässe, Personalausweise oder internationale Führerscheine ausstellen. Das wäre ja alles denkbar, dass wir den Staat entlasten."