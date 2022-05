Aufenthalt in der Ukraine: "Der Krieg findet überall statt"

Es ist schwierig, die Lage der Menschen in der Ukraine zu begreifen, wenn man nicht dort gewesen ist. Deshalb war der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert sechs Tage in Kiew und Lwiw unterwegs. Im SWR Aktuell-Interview berichtet er, dass ihn die Begegnungen mit den Menschen tief bewegt hätten. Ihm sei bewusst geworden, dass der Krieg überall stattfinden würde.

Zu Beginn der Reise habe er in Lwiw fünf Raketenangriffe erlebt. Eine Detonation habe sich nicht weit von der Strecke ereignet, auf der er unterwegs gewesen sei. "Es ist etwas, was einen zutiefst verunsichert", ergänzt er. "Ich bin nur ein paar Tage dort gewesen und habe gespürt, was es mit mir macht." Die Menschen in der Ukraine, seien jedoch ständig der Gefahr ausgesetzt, was eine immense Traumatisierung bedeute.

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem erzählt Gerhard Trabert außerdem, welche medizinische Hilfe in der Ukraine notwendig ist.