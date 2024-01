Aufbackwaren: Wie erkenne ich ein gutes Baguette?

per Mail teilen

Baguette gehört schon lange zu den beliebtesten Broten auf deutschen Tischen, egal ob zum Frühstück mit Honig oder Marmelade, zum Belegen mit Käse oder als Beilage. Und wenn der Bäcker geschlossen ist, kann man es auch knackfrisch aus dem eigenen Ofen ziehen - so erzählt uns das zumindest die Werbung für Aufback-Baguettes. Der SWR-Marktcheck hat Aufback-Baguettes getestet. " In einem guten Baguette steckt etwas, was die Industrie nicht hat - nämlich Zeit ", sagt Redakteurin Annika Erbach. Je länger die Zutatenliste sei, desto mehr gaukle die Industrie längere Teigrugezeiten vor - unter anderem mit der Zugabe von Verdickungsmitteln oder Säureregulatoren.

Wie aufwändig es ist, Baguette selbst zu backen und wie man gute Qualität noch erkennen kann, das klärt SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Annika Erbach.